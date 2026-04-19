Мамиашвили считает, что каждый борец сборной России способен выиграть медаль на чемпионате Европы

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что каждый представитель национальной сборной способен завоевать медаль на чемпионате Европы в Тиране.

«Борцы всех трех специализаций прошли серьезную подготовку и отбор к чемпионату. В команде есть как опытные спортсмены, в том числе ее капитан Абдулрашид Садулаев, так и молодые ребята, для которых это первый крупный старт. Рассчитываем, что за оставшиеся часы до турнира все сохранят оптимальное состояние и доберутся до старта без травм. Медальный план? Каждый из наших спортсменов способен в Тиране бороться за пьедестал», — сказал Мамиашвили ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 26 апреля.