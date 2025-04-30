Мамиашвили заявил, что проблему с визой Садулаева помогают решать юристы и МИД России

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что ФСБР, юристы и специалисты Министерства иностранных дел страны работают над решением проблемы получения визы для поездки на чемпионат мира двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

В сентябре в Загребе пройдет чемпионат мира. Из-за проблем с визами шестикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы не смог принять участие в прошлогоднем чемпионате мира в Румынии — ему отказали во въезде в аэропорту Бухареста. Также спортсмену не дали визу для участия в текущем чемпионате Европы в Братиславе.

«Чемпионат Европы в Братиславе от этого очень сильно потерял, и организаторы были расстроены. Присутствие Садулаева на любом чемпионате — это визитная карточка международной и российской борьбы. Проблемы с визой. Мы знаем и понимаем эти проблемы, ведется кропотливая, фундаментальная работа для их решения. Занимаются юристы, поддержку оказывает МИД России», — рассказал Мамиашвили ТАСС.

Мамиашвили добавил, что проблема непростая и ее не решить за один день. Он отметил, что требуется комплекс мер и протокольные процедуры. Также он подчеркнул, что до чемпионата мира еще есть время. По его словам, спортсмен в хорошем состоянии, тренируется и полностью восстановился после тяжелейшей травмы. Была проведена очень серьезная операция, и доктор взял на себя большую ответственность и риск за профессиональную репутацию. Мамиашвили назвал врача настоящим профессионалом и даже врачом от Бога.