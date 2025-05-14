Мамиашвили заявил, что не получал документов об отстранении Гацалова от тренерской деятельности

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов не будет уволен с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе.

«У меня нет ни одного документа, согласно которому Гацалов отстранен. Это непонятно кто пишет. А еще пишут про какие-то договоренности — самые настоящие инсинуации. Это ложь и ничего больше. Гацалов продолжает работать, его компетенции не вызывают у меня никаких вопросов», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно дисквалифицировало Гацалова, обвинив его в нарушении антидопинговых правил. Нарушение было выявлено 10 мая 2015 года на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.