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14 мая 2025, 11:40

Мамиашвили заявил, что не получал документов об отстранении Гацалова от тренерской деятельности

Камила Абдурахманова
корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов не будет уволен с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе.

«У меня нет ни одного документа, согласно которому Гацалов отстранен. Это непонятно кто пишет. А еще пишут про какие-то договоренности — самые настоящие инсинуации. Это ложь и ничего больше. Гацалов продолжает работать, его компетенции не вызывают у меня никаких вопросов», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно дисквалифицировало Гацалова, обвинив его в нарушении антидопинговых правил. Нарушение было выявлено 10 мая 2015 года на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Источник: ТАСС
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Михаил Мамиашвили
Хаджимурат Гацалов
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