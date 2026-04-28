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28 апреля, 21:34

Мамиашвили — о целях ФСБР: «Нужно лишь одно — объединить усилия ради популяризации нашего вида спорта»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ» о намеченных целях после чемпионата Европы по борьбе, который проходил в Тиране.

«Нам сейчас нужно лишь одно — объединить все усилия ради тиража и популяризации нашего вида спорта. Нам нужно сделать акцент на подготовке команд. Огромная благодарность от всей сборной Умару Кремлеву. Он оказывает неоценимую поддержку в командировании команды и в плане подготовки. Дай бог ему здоровья! Наши чемпионаты становятся более яркими — меняется форма проведения соревнований. Здесь не могу не отметить Сулеймана Керимова и Михаила Гуцуриева, благодаря которым получается выступать на больших аренах и при должной атмосфере. У спортсменов появляется дополнительный стимул проявить свои лучшие качества», — сказал Мамиашвили «СЭ».

На турнире в Албании россияне выиграли шесть золотых медалей, одну серебряную награду и две бронзовые в десяти весовых категориях.

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