Чемпионат мира по борьбе может пройти в Казахстане или Узбекистане

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев рассказал, что чемпионат мира по борьбе 2026 года после переноса из Бахрейна может пройти в Казахстане или Узбекистане.

«Чемпионат мира в Бахрейне официально отменен. Я слышал, что может пройти в Казахстане или Узбекистане», — сказал Садулаев ТАСС.

Чемпионат мира должен был пройти в Бахрейне с 5 по 13 сентября, но был отменен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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