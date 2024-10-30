Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Борьба

Сегодня, 13:20

Мамиашвили рассказал о предстоящих реформах в ФСБР

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ», какие позиции будут изменены с момента его переизбрания на пост.

«Президент международной федерации представил две позиции, которые конгресс единогласно поддержал. Во-первых, будет создана профессиональная лига под календарем и рейтингом международной федерации. А это возможности для спортсменов вне календаря (помимо континентальных соревнований, внутренних чемпионатов и чемпионатов мира и отборов на Олимпиаду) получить возможность иметь условия календаря именно на профессиональном поприще, где будут решаться в том числе социальные вопросы в виде гонораров. Во-вторых, на базе грепплинга и панкратиона теперь будет развиваться и панкратион ММА. Речь идет о том, чтобы спортсмены, которые заканчивают или не нашли себя тоже являлись «продуктом» в хорошем смысле этого слова. Чтобы они имели возможность продолжить свою спортивную деятельность.

Естественно, также ведется работа, чтобы экономическом плане была возможность решать свои задачи», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Мамиашвили занимает должность вице-президента UWW с 2014 года. В 2001 году он стал главой ФСБР. 28 октября Мамиашвили был переизбран на пост вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW). Также вице-президентом UWW переизбрали Наталью Ярыгину.

Дарик Агаларов

Михаил Мамиашвили
Читайте также
Женщина закрыла собой дочь от обстрела ВСУ в Курской области и погибла
Капитан «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 шайб
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Академия хоккея Овечкина и новая арена ЦСКА. Что построят в Москве до 2030 года
Популярное видео
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мамиашвили переизбрали на пост вице-президента UWW

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости