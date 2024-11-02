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Мамиашвили: «Как бы там ни было, борцовское единство сохранилось. Но в семье не без урода»

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил , что Объединенный мир борьбы (UWW) сохранил единство, сделав выбор в пользу стабильности и перспектив.

«Выборы в Тиране — это грандиознейшее событие в мировой спортивной жизни. Столь значимая олимпийская федерация, как UWW, которая включает еще целый перечень очень популярных неолимпийских дисциплин, сделала выбор в пользу стабильности, в пользу перспектив и оценки того, что за многие годы было сделано в сложнейших условиях. И прежде всего я говорю о включении в состав бюро Натальи Алексеевны Ярыгиной и сохранении всех руководящих позиций представителей России.

Как бы там ни было, борцовское единство сохранилось. Но в семье не без урода. Все как в обычной жизни — сегодня за тебя тосты поднимают, находятся с тобой на одной площадке принятия решений, но не дай бог, на горизонте возникнет какая-то сомнительная тематика, эти негодяи моментально пытаются это использовать в своих целях. Так же и в борцовском мире. И все-таки львиная доля этого мира — это те, кто во главу угла ставит служение делу, к которому они многие-многие годы имеют отношение, и это не высокопарные слова», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

На конгрессе в албанской Тиране Мамиашвили и первый вице-президент ФСБР Наталья Ярыгина сохранили посты вице-президентов UWW. Федерацию спортивной борьбы России Мамиашвили возглавляет с 2001 года, в том же году он вошел в исполком Олимпийского комитета России. С 2014 года занимает пост вице-президента Объединенного мира борьбы.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
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