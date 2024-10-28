Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Борьба

Сегодня, 14:06

Мамиашвили переизбрали на пост вице-президента UWW

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили переизбран на пост вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW), сообщает пресс-служба ФСБР.

Также вице-президентом UWW переизбрали и Наталью Ярыгину.

«Это говорит о том, что спортивное сообщество, не взирая ни на что, остается единой сплоченной большой семьей, и то, что нас с Натальей Алексеевной поддержал и Конгресс, и члены Бюро, говорит о том, что та работа, которую мы проводим изо дня в день, остается во главе угла, несмотря ни на какое политическое давление», — приводятся слова Мамиашвили на официальном сайте ФСБР.

Мамиашвили занимает должность вице-президента UWW с 2014 года. В 2001 году он стал главой ФСБР.

Источник: ФСБР
Михаил Мамиашвили
Читайте также
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Популярное видео
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Наталью Ярыгину переизбрали в бюро Объединенного мира борьбы

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости