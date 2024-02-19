Мамиашвили назвал более чем достойным выступление российских борцов на чемпионате Европы в Бухаресте

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил выступление российских борцов на чемпионате Европы в Бухаресте.

«Мы более чем достойно выступили в усеченном формате — половине команды визы не дали, а того, кому дали, с границы с этой визой вернули. Следующая задача — подготовка к лицензионному турниру в Баку.

У вольников две золотые медали — поздравим ребят, хорошо заявила о себе команда греко-римского стиля, в которой, за исключением опытного капитана Сергея Семенова, остальные — дебютанты европейского ковра. У нас три серебряные, четыре бронзовые и общекомандное первое место. Команда будущего вырисовывается, но работы еще масса. В результаты вольной борьбы паспортный режим вмешался, но будем жестче держать на контроле страны, которые берут на себя обязательства», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Чемпионат Европы по борьбе проходил в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Спортсмены из России выступали на турнире в нейтральном статусе, они завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.