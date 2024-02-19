Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Борьба

Сегодня, 01:36

Мамиашвили назвал более чем достойным выступление российских борцов на чемпионате Европы в Бухаресте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил выступление российских борцов на чемпионате Европы в Бухаресте.

«Мы более чем достойно выступили в усеченном формате — половине команды визы не дали, а того, кому дали, с границы с этой визой вернули. Следующая задача — подготовка к лицензионному турниру в Баку.
У вольников две золотые медали — поздравим ребят, хорошо заявила о себе команда греко-римского стиля, в которой, за исключением опытного капитана Сергея Семенова, остальные — дебютанты европейского ковра. У нас три серебряные, четыре бронзовые и общекомандное первое место. Команда будущего вырисовывается, но работы еще масса. В результаты вольной борьбы паспортный режим вмешался, но будем жестче держать на контроле страны, которые берут на себя обязательства», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Чемпионат Европы по борьбе проходил в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Спортсмены из России выступали на турнире в нейтральном статусе, они завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Источник: ТАСС
1
0
Читайте также
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Гол Панарина в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Леван Тедиашвили ушел из жизни
Новости
RSS RSS
Все новости