Мамиашвили сообщил о переносе чемпионата мира по борьбе из Бахрейна

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Бахрейн не сможет принять чемпионат мира по борьбе 2026 года, новое место проведения турнира будет определено в ближайшее время.

«Бахрейн не сможет провести чемпионат, решение о новом месте проведения будет принято в ближайшее время, — сказал Мамиашвили ТАСС. — Насколько я знаю, сейчас существует пять или шесть стран, которые готовы принять чемпионат, многие готовы его провести, это говорит об уровне турнира. Заявились Узбекистан, Казахстан, Киргизия, которая уже проводила чемпионат Азии, и другие страны. Также чемпионат готовы провести и европейские страны. Но, скорее всего, турнир примет именно азиатская страна — чемпионат был отдан Азии».

Чемпионат мира должен был пройти в Манаме с 5 по 13 сентября.

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