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Сегодня, 19:00

Мощь молодого Карелина — качался так, что выжимал ведро пота с костюма, лазал по канату быстрее мухачей

Анатолий Белоглазов вспомнил молодого Александра Карелина
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Карелин.
Фото Сергей Киврин, архив «СЭ»
Феномен.

«Спорт-Экспресс» продолжает выгружать большое интервью с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Анатолием Белоглазовым.

В этой части мы вспоминали молодого Александра Карелина и его поразительные физические данные.

 
Ахмед Тажудинов (слева) и&nbsp;Гиви Матчарашвили. «Тажудинов даже если плохо в ноги нырнул — все равно дотянется и выиграет!» Итоги Олимпиады с Анатолием Белоглазовым

***

— Когда вы впервые услышали о Карелине?

— Мы на сборах в Стайках много раз с ним были, я его еще видел, когда он такой худенький был. Помню, пошли в футбол играть как-то, говорим: «Давайте вольники против классиков». И там же Сан Саныч с классиками. Я им говорю: «Ну где вы, тяжеловесы здоровые, и где футбол?» (Смеется.) У нас же маленькие все были, шустрые, азербайджанцы, дагестанцы, здорово в футбол играют. А Сан Саныч взял себе больших и на большом поле мы сыграли. Так они нас порвали! Сан Саныч  глыба такая, я думаю: «Как он будет бегать? Координации у тяжеловесов нет». Но начали играть, он так бегает! Как маленький. А сам два метра ростом, но так с мячом обращается, такой быстрый. И в итоге они нас порвали с большим счетом, хотя мы брали только мухачей, шустрых, быстрых. Я думал: «Ничего себе, парень бегает!»

— Удивились, как Карелин был худеньким и потом вдруг стал такой машиной?

— А что там удивляться? Я видел просто, как он работает. Пахал как проклятый. Костюм вот такой толщины нам давали, байковый. И у он у него насквозь лился. Он снимал его, не майку, а вот такой толщины костюм, выжимал его и ведро пота было. Надевал и шел дальше качаться. Только так, а как иначе? Веса очень большие, качку мощную делал. Я еще думал: «Ну куда такие веса-то?» И у него шел очень быстрый рост в физической мощи.

А как он по канату лазал! Как мухач! Сто с чем-то килограммов и скорость, как у мухача, это не так-то просто. Там равных не было ему. Хасимиков здорово лазал тоже, у Сослана Андиева ручки слабенькие были, лез вот так, еле-еле, а этот [Карелин] вообще без проблем, мощь была. Мы все приезжали на сбор национальной команды, и все сдавали нормативы. Нужно было уже на сборы приезжать в форме, потому что сборы всего две-три недели, за это время в форму не войдешь. Нормативы были высокие, бегали до рыгаловки, очень тяжело было. Такие, как Сан Саныч, не позволят себе на сборы приехать неготовым. Там не было такой традиции, чтобы тебе дали набрать форму, что-то такое. Сразу отчисляли. И тебя бы не поняли, если бы ты приехал первый номер и проигрываешь десятому. Это никому непозволительно было».

Александр Карелин
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