Обсуждаем вольников.

«Спорт-Экспресс» записал большое интервью с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Анатолием Белоглазовым по итогам парижских Игр.

Разговор мы построили двумя блоками — о вольниках и классиках. Сегодня публикуется первая часть, где мы обсудили выступления Тажудинова и Жамалова, а на днях выйдет вторая, самая интересная, где речь пойдет о феномене Михайна Лопеса и молодом Александре Карелине. Белоглазов много раз был с Карелиным на сборах, много чего поразительного запомнил и нам рассказал.

— Если вашего брата Сергея (двукратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира. — Прим. «СЭ») образца 1984-1988 годов запустить в 57 кг на Играх в Париже, как бы он выступил?

— В лучшей форме? Думаю, что ему бы равных не было. Я серьезно говорю, не потому, что он мой брат. По технике ему равных не было бы. Я все время сравниваю тот уровень и сегодняшний, я знаю отношение брата, его мастерство. Да, борьба была бы, вот этот парень, японец, который выиграл, — очень хороший. Но мы с японцами очень много боролись, с очень хорошими ребятами, и Сергей у очень хороших выигрывал, знаем мы эту школу. И он работал там долгое время, и я работал там чуть-чуть. Мы очень много с ними боролись. Если бы Сергей был в лучшей форме, спокойно мог бы выиграть. Он все знает в борьбе.

— Сергей использовал интересный накат — хватом за бедро. Сейчас такое редко увидишь, даже не припомню, чтобы кто-то делал.

— Да, есть такой переворот, до сих пор мало кто делает его в мире. Я пытаюсь ему научить китайцев, показываю видео, но никто не может сделать правильно. Сергей и за руки всех переворачивал, за две руки сверху брал и всех в мире переворачивал. Знали это все, все писали, все видео смотрели, но он всем делал. Там такие технические нюансы есть... На вид просто, но на деле, если он туда ногу поставил, если корпус развернул чуть-чуть сюда, уже другой вариант идет. Пытаюсь научить, сам всем показываю, но не могут.

А вот этот переворот, о котором вы сказали, я вообще его не видел уже лет двадцать. Близко даже. Это очень техничная штука. Я китайцам показал, все бросаются делать: «Ой, как интересно!» Говорю: «Ребята, интересно, да, но для вас технически невозможно». (Смеется.) Там надо правильно вывести, правильно загрузить, дать ему подняться, где-то расслабиться, потом захват подпустить, потом потянуть эту руку, взять руку снизу вторую, делать переворот. Сначала к себе, потом он сопротивляется, и ты его инерцию уже используешь. Там много нюансов. Они говорят: «Да мы знаем это». — «Ну знаете, так покажите». — «Мы видели это». — «Ну так ты, наверное, видел в 1988-м у брата». — «Да, там видел». — «Так ты делаешь это?» — «Не делаю. Но я видел». Вот такие вещи смешные (смеется).

Фадзаев всех держал за голову, вот так открывает ноги, ему все ныряют, а он всех оставляет внизу. Это наработано. Ты когда это наработаешь, ты сто из ста это сделаешь. Мы раньше с братом за ногу таскали, таскали — раз, сбил. Таскаю, таскаю, таскаю — не сбил. Потом опять не сбил. Из десяти раз два раза не сбил. Гранит Иванович, наш тренер, говорил: «Плохо». — «Почему?» -«Ты два раза не сбил. Когда будешь 10 из 10 сбивать, вот это будет хорошо». Вот иранская школа. Там взял ноги — он собьет. Мы как-то сидим с пацанами на чемпионате мира, смотрим борьбу. Там выходит иранец, я его даже не знаю, но я знаю их школу. Говорю: «Смотри, если он пять раз в ноги пройдет, он все пять переведет, не ошибется ни разу». Сидим считаем: раз иранец перевел, два иранец перевел, три иранец перевел, пять иранец перевел! «Вы видели?! А вы что делаете, взяли ногу, таскаете ее, таскаете, ничего не выиграли и бросаете». Это как с японцами мы боролись в советское время, нас учили ни в коем случае им ноги не отдавать. Они делают растяжку, перевод разгибанием такой, в партере ногами. «Не отдавай ноги, он тебе спину сломает». Потому что тянут очень хорошо. Это придумали японцы, Тасехара был такой. Там защиты нет, если правильно будут делать, тебе спину сломают.

— Как вам выступление Жамалова в Париже?

— Очень талантливый парень, очень, я давно его знаю, слежу за ним еще с молодежной команды. У него тренер Адам Сайтиев, выдающийся парень, который любит технику, любит нюансы разжевывать. Жамалов очень гибкий, пропускает себе за ноги специально и контратакует приемами, которые мало кто делает. Заходит, на высед садится, очень хорошо использует свою гибкость. Он, как Адам и Бувайсар, свое тело на 200 процентов использует. Адам этому его научил. Жамалов физически мало борется, он борется чувством и техникой. Выносливый еще очень, и характер боевой. Я давно за ним следил, еще когда он чемпионом мира по молодежи стал. Когда он проиграл на чемпионате России, второе место занял, я сказал: «Этот парень будет у вас олимпийским чемпионом». Потом у него травма была спины, два года он лечился, но вернулся. Очень талантливый и скромный, работяга такой. То, что у него тренер Адам — это неслучайно. Адам будет работать только с теми, кто делу предан на 100 процентов.

— Что случилось с Кадимагомедовым, финалистом прошлой Олимпиады в 74 кг? И мир он провалил, и на Играх 0-11 Жамалову уступил.

— Трудно сказать. Я знаю этого парня, я когда работал в Белоруссии, он приехал к нам. Хорошего уровня парень, тренируется серьезно. В воскресенье идет один тренируется, качается, бегает кроссы. Все отдыхают, а он пашет. Я сразу тогда понял, что парень серьезный. Просто проблема, что в Белоруссии нет спарринга достойного. Вот в Китае в 57 кг нет спарринга, один там парень есть, он выходит и играет с ними. И в тяжах тоже никого нет. Один есть, талантливый, мощный, пригласили к нему мы кубинца, двух осетинов пригласили, они его подтянули. Но потом он порвал сухожилие, травмировался. Спарринг нужен хороший, а в Белоруссии трудно с этим. А ехать куда-то одному в Махачкалу — тоже не вариант, команда есть команда. Ну и потом, сгонка веса, у него же на 74 немаленький вес, тоже сказалось.

Ахмед Тажудинов. Фото Reuters

— Ахмед Тажудинов в 21 год олимпийский чемпион и чемпион мира. Можете объяснить, за счет чего он всех побеждает? Вроде не скоростной, нет какой-то виртуозной техники, зашкаливающей мощи.

— Тажудинов уверенный в себе, он понял, что у них выигрывать может. По технике, да, еще очень много нужно ему сделать. Но он очень длинный, высокий, хорошо использует себя, все достает туда руками, за ноги подтягивает. Плохо нырнул, хорошо — он дотягивается и выигрывает. Многие ныряют туда и остаются, а он выигрывает. Просто в ноги ходить и проигрывать — он этого не делает. Дышит хорошо. Физически ему еще расти и расти, но эти победы ему такой толчок дадут, он сейчас будет расти не по шагу, а по два вперед.

— Последний вопрос — как дела у брата, Сергея?

— Сергей здесь, в Калининграде, приехал после Олимпиады немножко отдохнуть, занимается семейными делами. Все нормально, он еще на год, как я понимаю, хочет продлиться в Америке, они хотят, чтобы он еще остался. Там у него много перспективных.