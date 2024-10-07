Молодой Карелин состязался на турнире по силовому экстриму. Первым не стал, но и не оплошал

В начале 1990-х Сан Саныч был в лучшей физической форме в жизни.

Александр Карелин конца 1980-х — начала 1990-х был так сложен, будто античную статую Геркулеса (Геркулес Фарнезский) лепили именно с него. Сейчас Сан Саныч кажется человеком исключительной суровости, лишенным эмоций и очень официальным. Тогда же он любил поиграть с публикой, после побед даже мышцы показывал, о чем говорится, например, в знаменитом репортаже Sports Illustrated 1991 года.

На ковре борец-классик Карелин творил чудеса. Великолепно освоил «обратный пояс», амплитудно бросал соперников едва не в каждой схватке. Причем на ЧМ-90 в итальянской Остии все поединки выиграл досрочно, лишь один продлился дольше 2 минут. Уникальный атлет.

«Я видел, как он работает, — вспоминал в недавнем интервью «Ушатайке» олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов. — Пахал как проклятый. Он снимал — не майку, а вот такой толщины байковый костюм — выжимал его, и ведро пота было. Надевал и шел дальше качаться. Только так, а как иначе? Веса очень большие, качку мощную делал. Я еще думал: «Ну куда такие веса-то?» И у него шел очень быстрый рост в физической мощи. А как он по канату лазал! Как мухач!»

Молодой Карелин, уже ставший олимпийским чемпионом, гремел, был большой звездой спорта, и в 1991-м его пригласили принять участие в турнире по силовому экстриму «Европейский Геркулес» в финском Оулу.

Соперниками Карелина были семеро финнов, победитель конкурса «Сильнейший человек мира» — 1989 британец Джейми Ривс и знаменитый исландец Йоун Паудль Сигмарссон, выигрывавший World's Strongest Man четырежды (1984, 1986, 1988, 1990).

Упражнений было несколько — удерживание на вытянутых руках двух бидонов, тяга автобуса, перенос тяжеленного мешка и так далее. В итоге Карелин занял восьмое место из десяти (набрал 15,5 балла). Победил же финн Рику Кири (37 баллов).

Шансы на победу у Карелина, при всей его невероятной силе, были минимальны, ведь поднятие тяжестей не его профильная деятельность, он не пауэрлифтер (в отличие от того же Кири). Участие в турнире по силовому экстриму с его стороны было лишь проверкой своих возможностей. И работа со статичным весом — вовсе не одно и то же, что бороться, это другая сила. Смогли бы его соперники-стронгмены оторвать от земли сопротивляющегося борца весом 120-130 килограммов, как это с легкостью делал Карелин на ковре? Конечно, нет.