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29 октября, 22:53

Француз Клемент опоздал на схватку за бронзу чемпионата мира, медаль досталась россиянину Лалаеву

Руслан Минаев
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Французский борец греко-римского стиля Стефан Клемент опоздал на схватку за бронзовую медаль чемпионата мира. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Причина опоздания — пробки в Тиране, где проходит турнир.

Клемент не явился на поединок с россиянином Садыком Лалаевым, которому без борьбы досталась бронза.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

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