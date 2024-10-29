Француз Клемент опоздал на схватку за бронзу чемпионата мира, медаль досталась россиянину Лалаеву
Французский борец греко-римского стиля Стефан Клемент опоздал на схватку за бронзовую медаль чемпионата мира. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.
Причина опоздания — пробки в Тиране, где проходит турнир.
Клемент не явился на поединок с россиянином Садыком Лалаевым, которому без борьбы досталась бронза.
Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.
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