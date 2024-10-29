Француз Клемент опоздал на схватку за бронзу чемпионата мира, медаль досталась россиянину Лалаеву

Французский борец греко-римского стиля Стефан Клемент опоздал на схватку за бронзовую медаль чемпионата мира. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Причина опоздания — пробки в Тиране, где проходит турнир.

Клемент не явился на поединок с россиянином Садыком Лалаевым, которому без борьбы досталась бронза.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.