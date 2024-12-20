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Михаин Лопес не приехал на турнир National Fighting League, промоушен потерял 2 миллиона рублей

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент National Fighting League Гилани Калиматов заявил, что организация потеряла 2 миллиона рублей из-за того, что их турнир не смог посетить 5-кратный олимпийский чемпион по борьбе Михаин Лопес.

Ранее ТАСС сообщил, что кубинец не смог вылететь в Россию из-за опоздания на самолет. По словам Лопеса, он был на награждении и заседании парламента Кубы, которые не имел права пропустить. Борец должен был стать гостем турнира в Ингушетии и провести мастер-классы.

«Потеря билетов на самолет обошлась нам где-то в 1,6 млн рублей, плюс еще затраты. В итоге это стоило лиге 2 млн рублей», — цитирует Калиматова ТАСС.

42-летний Лопес — единственный в истории всех стилей борьбы 5-кратный олимпийский чемпион, столько же раз он побеждал на чемпионате мира. Спортсмен выступал в супертяжелой весовой категории и завершил карьеру минувшим летом после окончания парижской Олимпиады.

Источник: ТАСС
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