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Сегодня, 18:07

Сефершаев победил украинца Саградяна на чемпионате мира по борьбе

Алина Савинова
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Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях. Турнир проходит в Албании с 28 по 31 октября.

В 1/8 финала в категории до 55 кг россиянин одержал победу над украинцем Корюном Саградяном со счетом 7-0.

Следующим соперником Сефершаева станет Исхар Курбаев, представляющий Казахстан.

26-летний Сефершаев является чемпионом Европы 2021 года и победителем Кубка мира (2020).

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