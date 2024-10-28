Сефершаев победил украинца Саградяна на чемпионате мира по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях. Турнир проходит в Албании с 28 по 31 октября.

В 1/8 финала в категории до 55 кг россиянин одержал победу над украинцем Корюном Саградяном со счетом 7-0.

Следующим соперником Сефершаева станет Исхар Курбаев, представляющий Казахстан.

26-летний Сефершаев является чемпионом Европы 2021 года и победителем Кубка мира (2020).