Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Медведь

На 87-м году жизни скончался советский и белорусский борец, трехкратный Олимпийский чемпион и 7-кратный чемпион мира по вольной борьбе Александр Медведь. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России в своих соцсетях.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Александра Васильевича, Белоруссии и всему мировому борцовскому сообществу», — говорится в сообщении.

Медведь был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года, а также имел звания заслуженного мастера спорта Советского Союза и заслуженного тренера СССР.