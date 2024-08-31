Туменов признался, что расстроен выступлением Мусукаева на Олимпиаде

Чемпион лиги АСА в полусреднем весе Альберт Туменов прокомментировал выступление чемпиона мира по вольной борьбе Исмаила Мусукаева на Олимпиаде в Париже.

Российские борцы отстранены от международных турниров. На Олимпийские игры Мусукаев поехал как представитель Венгрии, но не сумел завоевать медалей.

«Честно говоря, очень обидно за Мусукаева. У нашего народа, у балкарского народа, еще нет олимпийского чемпиона, и мы все очень переживали, все хотели, чтобы он стал чемпионом. Мусукаев одержал победу на чемпионате мира очень уверенно, мы думали, что он явный фаворит на Олимпиаде.

Хотели, чтобы он завоевал золото, но когда он проиграл в полуфинале, я думал, что бронзу по-любому возьмет. Это спорт, здесь мелочей не бывает. Может, Мусукаев не подготовился должным образом, а может, выступал с травмой, плохо себя чувствовал. Исмаил — одаренный борец. Есть борцы, которые добиваются тяжелым трудом, а ему и Всевышний дал этот талант. Я надеюсь, что Исмаил еще поборется. Может быть, на следующей Олимпиаде», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

31-летний Мусукаев является чемпионом мира и Европы в весовой категории до 65 килограммов.