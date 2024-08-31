Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 17:21

Туменов признался, что расстроен выступлением Мусукаева на Олимпиаде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион лиги АСА в полусреднем весе Альберт Туменов прокомментировал выступление чемпиона мира по вольной борьбе Исмаила Мусукаева на Олимпиаде в Париже.

Российские борцы отстранены от международных турниров. На Олимпийские игры Мусукаев поехал как представитель Венгрии, но не сумел завоевать медалей.

«Честно говоря, очень обидно за Мусукаева. У нашего народа, у балкарского народа, еще нет олимпийского чемпиона, и мы все очень переживали, все хотели, чтобы он стал чемпионом. Мусукаев одержал победу на чемпионате мира очень уверенно, мы думали, что он явный фаворит на Олимпиаде.

Хотели, чтобы он завоевал золото, но когда он проиграл в полуфинале, я думал, что бронзу по-любому возьмет. Это спорт, здесь мелочей не бывает. Может, Мусукаев не подготовился должным образом, а может, выступал с травмой, плохо себя чувствовал. Исмаил — одаренный борец. Есть борцы, которые добиваются тяжелым трудом, а ему и Всевышний дал этот талант. Я надеюсь, что Исмаил еще поборется. Может быть, на следующей Олимпиаде», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

31-летний Мусукаев является чемпионом мира и Европы в весовой категории до 65 килограммов.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Олимпиада
Альберт Туменов
2
0
Читайте также
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
Фанаты требуют допустить фигуристку Двоеглазову к взрослым турнирам
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости