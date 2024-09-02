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Мамиашвили выразил сожаления в связи со смертью Медведя

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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиавшвили прокомментировал известие о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя.

Знаменитый спортсмен, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР скончался 2 сентября в возрасте 86 лет.

«Ушел из жизни выдающийся спортсмен, легендарный советский и белорусский борец Александр Медведь. Эта новость нас застала во Владивостоке, где завтра начнет работу Восточный экономический форум, а двумя днями ранее мы открывали в Уфе Дворец борьбы, при котором начнет работу музей, первым экспонатом которого стал подарок, переданный лично Александром Васильевичем — статуэтка борцов вольного стиля. Глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров этот подарок принял с большой благодарностью от легендарного спортсмена, самого титулованного борца вольного стиля в истории. Светлая память Александру Васильевичу», — цитирует Мамиашвили ФСБР в своих соцсетях.

Источник: Официальная страница ФСБР ВКонтакте
Александр Медведь
Михаил Мамиашвили
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