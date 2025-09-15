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15 сентября 2025, 22:22

Сидаков сломал 4 зуба во время полуфинальной схватки на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский борец Заурбек Сидаков сломал четыре зуба во время полуфинальной схватки с албанцем Черменом Валиевым (4:6) в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира по вольной борьбе в Загребе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян.

15 сентября Сидаков победил американца Дэвида Аарона Карра в малом финале и стал бронзовым призером ЧМ-2025.

Сидаков является трехкратным чемпионом мира (2018, 2019, 2023) и олимпийским чемпионом по вольной борьбе (Токио-2020).

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября.

Источник: Telegram-канал Тиграна Аваняна
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