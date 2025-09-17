Мамиашвили — о худшем за 22 года результате вольников на ЧМ: «Бывало, приезжали вообще без медалей. Надо помнить, что сейчас происходит»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» оценил выступление сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира в Загребе.

«Команда сейчас вернется в Россию, и тренерский штаб проведет анализ. Как коллектив, ребята выполнили задачу — выиграли медали. Надо помнить, что сейчас происходит, я имею в виду ограничения на те же выезды. Мы выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали — это тот план, который ставится перед главным тренером. Мы то для себя понимаем, что ребята способны показать результаты и лучше. Бывало, мы приезжали вообще без медалей. И что? Потом ехали на Олимпийские игры», — сказал Мамиашвили «СЭ».

По итогам ЧМ россияне завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Этот результат стал худшим по числу завоеванных за 22 года наград. Ранее не более трех медалей спортсмены завоевывали в 2003-м на ЧМ в Нью-Йорке. Тогда россияне взяли три золота.