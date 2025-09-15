Гаджимагомедов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе

Российский борец Аманула Гаджимагомедов стал серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе в Загребе.

В финальной схватке в весовой категории до 92 кг 30-летний россиянин проиграл американцу Тренту Хидли — 10:13. По ходу поединка Гаджимагомедов вел со счетом 10:2.

Эта медаль стала третьей для россиян на чемпионате мира. Зауг Угуев ранее завоевал золото в весовой категории до 61 кг, а Заурбек Сидаков — бронзу в весовой категории до 74 кг.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября.