Сидаков получил серьезную травму колена на чемпионате Европы

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков получил в финале чемпионата Европы в Братиславе серьезную травму колена.

«К сожалению, тех, кто через призму спорта хочет накалить ситуацию, не волнуют ни заслуги, ни мастерство, ни личные качества Заурбека. Тем, кому это важно, сообщаю, что ситуация серьезная. Заурбек из той категории спортсменов, которая не имитирует травмы. Я видел технически эту ситуацию — сустав колена на излом, никакой пощады. Серьезная ситуация», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

В среду, 9 апреля, Сидаков в финальной схватке в весовой категории до 74 кг на чемпионате Европы уступил представителю Албании Чермену Валиеву, который до 2024 года выступал за Россию.

29-летний Сидаков является олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, а также победителем Европейских игр.