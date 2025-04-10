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10 апреля, 11:16

Экс-тренер сборной России Тедеев жестко осудил Мамиашвили после скандала с борцом Валиевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев раскритиковал главу Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили после его конфликта с борцом Черменом Валиевым.

Ранее появилась информация, что во время церемонии награждения на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе Мамиашвили в грубой форме обратился к Валиеву, которому вручал золотую медаль в весовой категории до 74 кг. Сообщалось, что Мамиашвили назвал предателем этнического осетина, выступающего за Албанию.

26-летний борец до 2024 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство на албанское. Валиев является бронзовым призером летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

По словам Тедеева, поведение Мамиашвили позорит главу Федерации и наносит ущерб России.

«Данный инцидент не только позорит лично руководителя федерации, но и наносит ущерб репутации всей России, так как транслируется в прямом эфире на всю Европу. Как можно не задумываться об этом и подрывать имидж страны на международной арене? Как можно не беречь репутацию государства, лицом которого ты являешься? Может, как раз это и есть предательство?» — написал Тедеев в соцсетях.

Кроме того, экс-тренер сборной обвинил Мамиашвили в лицемерии и заявил, что глава Федерации «продает» российских спортсменов за деньги в другие сборные.

Михаил Мамиашвили и&nbsp;Чермен Валиев.«Албанский флаг в руки!» Мамиашвили и Валиев закусились во время награждения на ЧЕ
Дзамболат Тедеев
Михаил Мамиашвили
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