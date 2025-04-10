Чемпион Европы Чермен Валиев: «Мамиашвили назвал меня предателем родины»

Представляющий Албанию борец Чермен Валиев рассказал детали диалога с президентом Федерации спортивной борьбы (ФСБР) Михаилом Мамиашвили во время награждения на чемпионате Европы.

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг спортсмен победил россиянина Заурбека Сидакова.

«Михаил Геразиевич назвал меня предателем родины. Я был в недоумении. Пытался ли я с ним поговорить? Я подходил к нему, но организаторы меня увели», — цитирует Валиева matchtv.ru.

26-летний борец до 2024 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство на албанское. Валиев является бронзовым призером летних Олимпийских игр-2024 в Париже.