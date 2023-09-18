Сидаков победил американца Дэйка и стал чемпионом мира по вольной борьбе

Россиянин Заурбек Сидаков победил американца Кайла Дэйка в финале чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия).

Схватка проходила в весовой категории до 74 кг и завершилась со счетом 10:7.

Сидаков стал 3-кратным чемпионом мира. Ранее он побеждал в финале ЧМ в Будапеште-2018 и Нур-Султане-2019. На его счету также золото Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Дэйк ранее побеждал на двух последних чемпионатах мира в этой весовой категории — в Осло-2021 и Белграде-2022.