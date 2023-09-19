Бен Аскрен отреагировал на поражение Садулаева на ЧМ-2023

Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) удивился поражению Абдулрашида Садулаева в схватке с Ахмедом Тажудиновым на Чемпионате мира по вольной борьбе.

«В борьбе только что произошел момент «No Mas» Роберто Дюрана*. Возможно, величайший борец всех времен Абдулрашид Садулаев просто отказался от участия в матче, проиграв. Безумие, до сих пор пытаюсь осознать это», — написал Аскрен в соцсети X.

* No mas — испанская фраза, означающая «больше не надо». Обычно ее связывают с боксерским поединком между Роберто Дюраном и Шугаром Рэем Леонардом в 1980 году, когда Дюран якобы прекратил бой, сказав рефери «no mas». Однако Дюран отрицал, что когда-либо произносил эти слова, и утверждал, что пробормотал «no sigo» (я не буду продолжать) из-за спазмов в желудке. Фраза «no mas» была популяризирована телеведущим Говардом Коселлом, который сообщил, что Дюран произнес ее во время поединка.

Садулаев снялся с поединка при счете 9:2 в пользу представителя Бахрейна. По предварительной информации, причиной такого решения стала травма шеи.