Олимпийский чемпион Угуев проиграл в схватке за бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе

Российский борец Заур Угуев уступил в схватке за бронзовую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде.

Угуев, выступающий в категории до 57 килограмм, проиграл представителю Албании Зелимхану Абакарову со счетом 4:5.

28-летний Угуев — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Россиянин поборется за олимпийскую лицензию для участия в Играх-2024 в Париже в утешительном раунде.

Чемпионат мира в Белграде проходит с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.