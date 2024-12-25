Садулаев обратился к семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выразил свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау.

«Соболезную братским регионам. Терпения и сил семьям погибших во время крушения самолета Баку-Грозный. Пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал в своей социальной сети спортсмен.

25 декабря пассажирский лайнер Azerbaijan Airlines , следующий из Баку в Грозный, потерпел крушение. По данным МЧС Казахстана, на борту было 69 человек. Выжили 32 человека.