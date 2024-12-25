Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 17:59

Садулаев обратился к семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выразил свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау.

«Соболезную братским регионам. Терпения и сил семьям погибших во время крушения самолета Баку-Грозный. Пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал в своей социальной сети спортсмен.

25 декабря пассажирский лайнер Azerbaijan Airlines , следующий из Баку в Грозный, потерпел крушение. По данным МЧС Казахстана, на борту было 69 человек. Выжили 32 человека.

Абдулрашид Садулаев
Читайте также
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
Бывший боец UFC Мария Агапова снова осталась без дома
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сидаков: «Переговоров с UFC сейчас не ведем»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости