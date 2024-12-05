Сидаков: «Переговоров с UFC сейчас не ведем»

Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Заурбек Сидаков заявил, что не рассматривает вариант с переходом в UFC.

21 декабря спортсмен проведет поединок с Анзором Закуевым на турнире National Fighting League (NFL) в Ингушетии

«Переговоров с UFC сейчас не ведем. Еще буду бороться», — цитирует Сидакова ТАСС.

28-летний борец завоевал золото Олимпиады в Токио, а также является трехкратным чемпионом мира (2018, 2019, 2023).