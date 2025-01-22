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Борцы из Мексики впервые примут участие в Кубке Ивана Ярыгина в Красноярске

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Спортсмены из Мексики и Северной Македонии впервые примут участие в Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе, который пройдет в Красноярске с 23 по 26 января.

«На соревнования впервые приехали представители Мексики и Северной Македонии. Несмотря на санкции, на то, что нас хотят изолировать, это не получается [сделать]. 17 стран участвуют в Кубке, это замечательный результат. Потому что сейчас в Париже очень известный турнир проходит, там всего пять стран участвуют. К нам люди приезжают, мне это очень приятно», — приводит ТАСС слова первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Натальи Ярыгиной.

По словам министра спорта Красноярского края Дениса Петровского, на Кубок Ивана Ярыгина в статусе почетных гостей приедут около 12 олимпийских чемпионов.

Турнир имени Ивана Ярыгина учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск.

Источник: ТАСС
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