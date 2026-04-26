Садулаев намерен выступить на чемпионате России по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что после победного чемпионата Европы начнет подготовку к первенству России.

«Дальше буду готовиться к чемпионату России, — приводит слова Садулаева ТАСС. — Всем, кто болел, кто переживал, народу Дагестана, моим личным тренерам, всем, кто был рядом, — спасибо».

В субботу Садулаев завоевал золото чемпионата Европы в Тиране, победив в финале Батырбека Цакулова из Словакии.

Чемпионат России по вольной борьбе пройдет в Москве с 29 июля по 2 августа.

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