Баев стал двукратным чемпионом Европы, Садулаев выиграл первое золото с 2020 года

Российские борцы Абдулрашид Садулаев и Давид Баев стали победителями чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Тиране.

Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов, победив в финале Батырбека Цакулова из Словакии. Для 29-летнего спортсмена этот успех стал первым на чемпионате Европы с 2020 года. В последующие годы он пропускал турнир по разным причинам, включая проблемы со здоровьем, отстранение и сложности с получением визы.

Баев стал лучшим в категории до 70 килограммов, одержав победу в финальной схватке над Александром Гайдарли из Молдавии со счетом 2:1. Для 28-летнего борца это второе золото чемпионата Европы в карьере, ранее он выигрывал турнир в 2025 году.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным победителем чемпионатов мира и многократным чемпионом Европы. Баев — чемпион мира 2019 года.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.

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