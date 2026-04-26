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Мамиашвили — о победе Садулаева: «Лидер — огромная часть успеха команды»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Абдулрашида Садулаева на чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходит в Тиране.

«Видно, что команда неплохо подготовлена и ее лидер в частности. Он прекрасно себя чувствует, показывает хорошее движение. Самое главное, что в составе команды есть дебютанты, на которых присутствие капитана с его уверенной борьбой, передается. Лидер — огромная часть успеха команды.

Желаем ребятам сегодня успеха, чтобы они принесли радость в свои дома и всем россиянам, которые переживают и болеют. Пока мы едины, мы непобедимы. Нет времени унынию. Нижайший поклон региональным тренерам и тем, кто в непростых условиях кует победные традиции», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов, победив в финале Батырбека Цакулова из Словакии. Для 29-летнего спортсмена этот успех стал первым на чемпионате Европы с 2020 года.

В последующие годы он пропускал турнир по разным причинам, включая проблемы со здоровьем, отстранение и сложности с получением визы.

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Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
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