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Садулаев и еще четыре российских вольника вышли в финал чемпионата Европы по борьбе

Анастасия Пилипенко

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата Европы.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 97 кг он победил представителя Болгарии Ахмеда Магамаева. В финале он встретится с Батырбеком Цакуловым, который выступает за сборную Словакии.

В финал также вышли россияне Муса Мехтиханов (до 57 кг), Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Золотые медали в этих весовых категориях будут разыграны 25 апреля.

Чемпионат Европы проходит в Тиране и завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.

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Абдулрашид Садулаев
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