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Гацалов: «Сборная России по вольной борьбе с боевым настроем стартовала на чемпионате Европы»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер сборной России олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов заявил, что российские борцы вольного стиля с боевым настроем подошли к первым схваткам на чемпионате Европы.

«В целом команда чувствует себя очень бодро, с боевым настроем. Обстановка благоприятная — ребята подвелись хорошо, восстановились, отдохнули, — сказал Гацалов ТАСС. — Все готовы в бой. Надеемся, конечно, что наши ребята порадуют всех болельщиков — и тех, кто приехал в зал поддержать, а из России приехало много, и тех, кто не смог приехать».

Чемпионат Европы проходит в Тиране и завершится 26 апреля.

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Источник: ТАСС
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Хаджимурат Гацалов
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