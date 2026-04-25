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Россиянин Магомедов завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

Сергей Ярошенко

Россиянин Башир Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе.

Соревнования проходят в Тиране. В финале в весовой категории до 65 кг 23-летний спортсмен победил представителя Албании Ислама Дудаева (10:0).

В финальной схватке весовой категории до 57 кг другой россиянин Муса Мехтиханов уступил Исламу Базарганову из Азербайджана со счетом 6:8.

На соревнованиях в столице Албании российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.

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