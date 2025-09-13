Российский борец Угуев вышел в финал чемпионата мира в Загребе

Российский борец Заур Угуев стал финалистом чемпионата мира по вольной борьбе в Загребе.

В полуфинале в весовой категории до 61 кг 30-летний россиянин победил американца Джексена Форреста. До этого он победил Ассылжан Ессенгелди из Казахстана (13:2) и армянина Манвела Хндзрцяна (11:0).

Еще один россиянин Ибрагим Кадиев уступил иранцу Камрану Гасемпуру в весовой категории до 86 кг. Абдулла Курбанов (весовая категория до 125 кг) также проиграл в 1/4 финала — Шамилю Шарипову, представляющему Бахрейн.

В весовой категории до 70 кг россиянин Сайын Казырык проиграл венгру Исмаилу Мусукаеву в 1/8 финала.