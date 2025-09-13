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Российский борец Казырык одержал победу над украинцем Борутом на чемпионате мира

Алина Савинова

Российский борец вольного стиля Сайын Казырык нанес поражение украинцу Алексею Боруту в квалификационном раунде чемпионата мира в Загребе.

Схватка в весовой категории до 70 кг закончилась победой 26-летнего россиянина на туше.

Соперником Казырыка в 1/8 финала станет уроженец Нальчика Исмаил Мусукаев, представляющий Венгрию.

Казырык является чемпионом России 2025 года. Мусукаев — победитель чемпионата мира-2023.

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