Российский борец Казырык одержал победу над украинцем Борутом на чемпионате мира
Российский борец вольного стиля Сайын Казырык нанес поражение украинцу Алексею Боруту в квалификационном раунде чемпионата мира в Загребе.
Схватка в весовой категории до 70 кг закончилась победой 26-летнего россиянина на туше.
Соперником Казырыка в 1/8 финала станет уроженец Нальчика Исмаил Мусукаев, представляющий Венгрию.
Казырык является чемпионом России 2025 года. Мусукаев — победитель чемпионата мира-2023.
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