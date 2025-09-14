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Борец Мусукаев устроил потасовку с японским соперником на чемпионате мира

Павел Лопатко

Выступающий за Венгрию уроженец Нальчика Исмаил Мусукаев устроил потасовку с японцем Йосиносуке Аояги во время четвертьфинальной схватки в категории до 70 килограммов на чемпионате мира по вольной борьбе в Хорватии.

32-летний Мусукаев посчитал действия соперника оскорбительными, после чего несколько раз ударил 23-летнего японца руками по голове. Впоследствии борцов удалось разнять, поединок продолжился, по итогам выиграл Аояги.

Позднее в соцсети Мусукаев признался, что не гордится своим поступком, однако настаивает на том, что оскорбительные действия японца задели его честь.

Мусукаев ранее выигрывал золото чемпионата мира-2023. Также на его счету бронза мировых первенств 2019 и 2022 годов.

Исмаил Мусукаев (в&nbsp;центре) устроил драку с&nbsp;японцем Аояги.«На Кавказе такое неприемлемо»: Мусукаев устроил потасовку на чемпионате мира по борьбе

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