Борец Мусукаев устроил потасовку с японским соперником на чемпионате мира

Выступающий за Венгрию уроженец Нальчика Исмаил Мусукаев устроил потасовку с японцем Йосиносуке Аояги во время четвертьфинальной схватки в категории до 70 килограммов на чемпионате мира по вольной борьбе в Хорватии.

32-летний Мусукаев посчитал действия соперника оскорбительными, после чего несколько раз ударил 23-летнего японца руками по голове. Впоследствии борцов удалось разнять, поединок продолжился, по итогам выиграл Аояги.

Позднее в соцсети Мусукаев признался, что не гордится своим поступком, однако настаивает на том, что оскорбительные действия японца задели его честь.

Мусукаев ранее выигрывал золото чемпионата мира-2023. Также на его счету бронза мировых первенств 2019 и 2022 годов.