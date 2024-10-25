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Сегодня, 15:13

На молодежном ЧМ по вольной борьбе произошла драка между армянским и турецким борцами

Владислав Маслов
Корреспондент
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На молодежном чемпионате мира (U-23) по вольной борьбе произошла драка между армянским и турецким спортсменами.

Турнир проходит в албанской Тиране. Во время поединка в рамках квалификационного этапа турок Хакан Буюкчингил толкнул армянина Леву Геворгяна, после чего борцы начали драться прямо на ринге. Оба спортсмена выступают в весовой категории свыше 100 килограммов, разнимать их пришлось арбитрам и членам команд.

Впоследствии Буюкчингил и Геворгян были дисквалифицированы.

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