На молодежном ЧМ по вольной борьбе произошла драка между армянским и турецким борцами

На молодежном чемпионате мира (U-23) по вольной борьбе произошла драка между армянским и турецким спортсменами.

Турнир проходит в албанской Тиране. Во время поединка в рамках квалификационного этапа турок Хакан Буюкчингил толкнул армянина Леву Геворгяна, после чего борцы начали драться прямо на ринге. Оба спортсмена выступают в весовой категории свыше 100 килограммов, разнимать их пришлось арбитрам и членам команд.

Впоследствии Буюкчингил и Геворгян были дисквалифицированы.