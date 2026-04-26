Российский борец Угуев стал двукратным чемпионом Европы

Российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золото в весовой категории до 61 кг на чемпионате Европы в Тиране (Албания).

В финальной схватке 31-летний спортсмен победил албанца Зелимхана Абакарова (4:0). Угуев стал двукратным чемпионом Европы — он также завоевывал золото в 2025 году. Помимо этого, россиянин является олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля. Россияне выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.

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