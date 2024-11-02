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Мамиашвили: «Садулаев и себе, и всему мировому сообществу доказал, что ограничения — это путь в никуда»

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поделился мнением о том, что ограничение спортсменов является движением в никуда.

«Да, все мы за них переживали — сначала пандемия, потом санкции и полная неизвестность. Но нельзя сравнивать наши переживания с их, с тем, что они прошли, какие безумные решения пришлись на их долю. И то, что сделал Садулаев после всего пережитого, действительно удивительное событие. Он и себе, и всему мировому сообществу доказал, что ограничения — это путь в никуда. Это путь, который разрушает саму суть спорта», — сказал Мамиашвили ТАСС.

Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране. В финальной схватке весовой категории до 92 кг Садулаев одержал победу над представителем Грузии Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. В апреле Садулаев не смог принять участие в лицензионном турнире в Баку — отборочных соревнованиях Олимпийских игр в Париже.

На завершившемся чемпионате мира российские спортсмены завоевали пять медалей — золотую, серебряную и три бронзовые. Серебряным призером соревнований по вольной борьбе стал Магомед Магомаев (весовая категория до 79 кг), бронзовым — Иналбек Шериев (до 70 кг). В соревнованиях по греко-римской борьбе бронзовые награды на счету Эмина Сефершаева (до 55 кг) и Садыка Лалаева (до 63 кг). Соревнования проходили с 28 по 31 октября. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
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