Садулаев — о цели стать рекордсменом по числу побед на ЧМ: «Плох тот солдат, который не хочет стать генералом»

Шестикратный чемпион мира по вольной борьбе, двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев заявил «СЭ», что будет стремиться стать рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира.

«Есть ли цель — стать абсолютным рекордсменом по победам на чемпионатах мира? Конечно! Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Поэтому и у меня есть цель, мотивация. Буду бороться пока есть желание и здоровье», — сказал Садулаев в интервью «СЭ».

На чемпионате мира в неолимпийских дисциплинах, который проходил в Тиране (Албания), Садулаев одержал победу в весовой категории 92 кг и стал чемпионом мира шестой раз в карьере. Рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира являются Александр Медведь и Валентин Йорданов (семикратные чемпионы мира).