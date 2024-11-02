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Сегодня, 13:56

Садулаев — о цели стать рекордсменом по числу побед на ЧМ: «Плох тот солдат, который не хочет стать генералом»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Шестикратный чемпион мира по вольной борьбе, двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев заявил «СЭ», что будет стремиться стать рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира.

«Есть ли цель — стать абсолютным рекордсменом по победам на чемпионатах мира? Конечно! Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Поэтому и у меня есть цель, мотивация. Буду бороться пока есть желание и здоровье», — сказал Садулаев в интервью «СЭ».

На чемпионате мира в неолимпийских дисциплинах, который проходил в Тиране (Албания), Садулаев одержал победу в весовой категории 92 кг и стал чемпионом мира шестой раз в карьере. Рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира являются Александр Медведь и Валентин Йорданов (семикратные чемпионы мира).

Абдулрашид Садулаев
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