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Сегодня, 10:22

Путин поздравил Садулаева с победой на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российского борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира.

«Уважаемый Абдулрашид Булачевич! Поздравляю вас с блестящей победой. Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило вас, закалило характер, сделало сильнее», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

На чемпионате мира в неолимпийских дисциплинах в Тиране (Албания) Садулаев одержал победу в весовой категории 92 кг и стал чемпионом мира шестой раз в карьере. Также на счету 28-летнего спортсмена четыре золотые медали чемпионата Европы и победа на Кубке мира.

Российские борцы в Тиране соревновались в нейтральном статусе. Первенство завершилось 31 октября.

Абдулрашид Садулаев
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