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Сегодня, 22:39

Кудаевой вручили золотую медаль первенства мира по вольной борьбе

Камила Абдурахманова
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Вице-президент Объединенного мира борьбы Родика Якши вручила россиянке Динаре Кудаевой золотую медаль первенства мира (до 23 лет), прошедшего в 2021 году в Белграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Награждение состоялось в Красноярске на международном Кубке Ивана Ярыгина.

В финале первенства мира Кудаева уступила украинке Анастасии Лавренчук. Позже в допинг-пробе Лавренчук обнаружили запрещенное вещество, и ее дисквалифицировали. Золотая медаль перешла к россиянке.

Источник: ТАСС
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