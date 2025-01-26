Борец Найфонов победил на Кубке Ивана Ярыгина третий раз в карьере

Бронзовый олимпийский призер Артур Найфонов победил на Кубке памяти Ивана Ярыгина по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.

В финале 27-летний россиянин одержал победу над Арсланом Багаевым. Это стало 3-й победой Найфонова на данном турнире за карьеру.

3-е место разделили между собой Ада Багомедов и Дмитрий Зайнидинов.

Найфонов был заложником во время теракта в Беслане (Северная Осетия) в 2004 году, во время тех событий погибла его мама.

Международный турнир памяти Ивана Ярыгина 2025 года проходит с 23 по 27 января в Красноярске.