Главного тренера сборной России по вольной борьбе Гацалова временно отстранили за допинг

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов временно отстранен от работы.

Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), 42-летний специалист подозревается в нарушении антидопинговых правил. Отстранение действует с 5 мая 2025 года.

Гацалов возглавляет сборную России по вольной борьбе с 2023 года. Он является чемпионом Олимпийских игр в Афинах, пятикратным чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы.