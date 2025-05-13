Бокс/ММА
13 мая, 16:43

Главного тренера сборной России по вольной борьбе Гацалова временно отстранили за допинг

Алина Савинова

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов временно отстранен от работы.

Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), 42-летний специалист подозревается в нарушении антидопинговых правил. Отстранение действует с 5 мая 2025 года.

Гацалов возглавляет сборную России по вольной борьбе с 2023 года. Он является чемпионом Олимпийских игр в Афинах, пятикратным чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы.

Хаджимурат Гацалов
Курбаналиев и Нухкадиев проведут суперхватку на турнире NFL 3 в Ингушетии

Гацалова временно отстранили от должности главного тренера сборной РФ по борьбе

