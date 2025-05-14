Гацалова временно отстранили от должности главного тренера сборной РФ по борьбе

В Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) приняли решение о временном отстранении Хаджимурата Гацалова от должности главного тренера сборной по вольной борьбе.

В официальном заявлении ФСБР подчеркивается, что федерация получила уведомление от Международного тестирующего агентства (ITA) о временном отстранении Гацалова в связи с возможным нарушением антидопинговых правил.

«Речь идет об одном из лучших борцов последних десятилетий. У меня лично, и у всех членов нашей федерации нет никаких сомнений, что Хаджимурат Гацалов является чистым спортсменом», — сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

По словам Мамиашвили, в федерации убеждены в том, что недоразумение разрешится и впредь никто не усомнится в честном имени Гацалова.

«В связи с этим я бы хотел подчеркнуть: все возможные рассуждения об альтернативных кандидатурах на должность главного тренера на текущий момент неуместны до вынесения окончательного решения», — добавил президент ФСБР.

Гацалов возглавляет сборную России по вольной борьбе с 2023 года. Он является чемпионом Олимпийских игр в Афинах, пятикратным чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы.