Курбаналиев и Нухкадиев проведут суперхватку на турнире NFL 3 в Ингушетии

Двукратный чемпион Европы по вольной борьбе Магомед Курбаналиев и мастер спорта международного класса, чемпион Европы Мурад Нухкадиев проведут схватку по вольной борьбе на турнире NFL 3.

Мероприятие пройдет 31 мая в Иншугетии.

Борцы раннее встречались на ковре. В рамках этой этой встречи победил Курбаналиев. Нухкадиев с решением был не согласен.

На турнире NFL 3 помимо борцовских схваток пройдут 22 поединков по правилам MMA. В главном событи вечера россиянин Ислам Героев встретится с бразильцем Рафаэлем Диасом.