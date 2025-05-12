Бокс/ММА
12 мая, 21:15

Курбаналиев и Нухкадиев проведут суперхватку на турнире NFL 3 в Ингушетии

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Двукратный чемпион Европы по вольной борьбе Магомед Курбаналиев и мастер спорта международного класса, чемпион Европы Мурад Нухкадиев проведут схватку по вольной борьбе на турнире NFL 3.

Мероприятие пройдет 31 мая в Иншугетии.

Борцы раннее встречались на ковре. В рамках этой этой встречи победил Курбаналиев. Нухкадиев с решением был не согласен.

На турнире NFL 3 помимо борцовских схваток пройдут 22 поединков по правилам MMA. В главном событи вечера россиянин Ислам Героев встретится с бразильцем Рафаэлем Диасом.

